Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Kaymakamlık makamında tebligatların kabulü ile başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Kaymakamlık makamında tebligatların kabulü ile başladı.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu. Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşların katıldığı tören sonrasında Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

İlçe mezarlığında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi. Katılımcılar tarafından kabir ziyareti gerçekleştirildi, çiçek konuldu. - BALIKESİR

Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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