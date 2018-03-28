Sincik'te Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesi tarafından ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından organize edilen yarışmaya Sincik ilçesinde ikamet eden öğrenci ve kamu personeli olmayan 18 yaşından büyük 154 bayan yarışmacı katıldı. 1 Şubat tarihinde başlatılan ve 24 Mart Cumartesi günü yapılan sınav ile tamamlanan kitap okuma yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Yapılan sınavda sorulan 60 sorunun 59'unu doğru cevaplayan Esranur Önder yarışmayı 1'inci olarak tamamladı. Yarışmada Mesude Çoban 2'inci, Keziban Kaymak 3'üncü, Fikriye Aktaş 4'üncü, Rahime Demirel 5'inci ve Zübeyde Aktan 6'ıncı oldu. Mansiyon ödülünü ise, yarışma boyunca en çok kütüphanede bulunan Ayşe Demir kazandı.

Ramazan Keskin sponsorluğunda yapılan ödüllü kitap okuma yarışmasında 1. olana buzdolabı, 2. olana çamaşır makinesi, 3. olana bulaşık makinesi, 4. olana elektrikli süpürge, 5. olana ütü ve masası, 6. olana mutfak robotu ve mansiyon ödülü olarak mikro dalga fırını verileceği belirtildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yarışmanın amacına ulaşması bizleri çok mutlu etti. Sadece örgün eğitimde okuyan öğrencilere değil mezun olan ya da anne olan büyüklerimizin de hayatımızdaki öneminin bilincinde olarak onların böyle bir yarışmaya katılmalarını sağladık. İlçe Kaymakamımız Zafer Sağ'ın büyük destekleri ile başladığımız kitap okuma kampanyasına 154 bayan katıldı. Toplam 67 bin 760 sayfa kitap okuyan bayanlar bu konuda bizlere büyük bir gurur yaşattı. Yarışmaya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aslında yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü okunan bu kitaplarda seçilen konuların bayanlarımızın hepsine ayrı ayrı büyük bir katkı sunduğu, aile ve çocuk gelişimi, hayatta alınacak dersler ve hikayeleri konu alan kitapların gelişimimize yaptıkları katkılar göz önünde bulundurulursa tüm yarışmacılarımızın kazandığı aşikardır. Bayanlar arasında düzenlenen bu yarışma, kitap okuma kampanyasının bir ayağını oluşturmakta olup, erkekler arasında ödüllü kitap okuma yarışmamız devam etmektedir. Yine okullarımızda da her türlü etkinliklerle kitap okuma teşvik edilmektedir. Bu tür etkinlikler ve okunan her sayfa kitap geleceğimizi daha fazla güvence altına almak demektir. Yarışmanın düzenlenmesini sağlayan ve eğitime sağlamış olduğu katkılardan dolayı İlçe Kaymakamımız Zafer Sağ'a, yarışma sponsorumuz Ramazan Keskin' e emeği geçen kurum ve çalışanlarımıza, yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımıza şükranlarımızı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 30 mart Cuma günü Sincik İlçe Halk Kütüphanesinde yapılacak olan törenle takdim edileceği ifade edildi. - ADIYAMAN