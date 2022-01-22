Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti - Haberler
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Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya karayolunda iki metreyi geçen kar nedeniyle ulaşım 4 gündür sağlanamıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya karayolunda iki metreyi geçen kar nedeniyle ulaşım 4 gündür sağlanamıyor.

Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik-Malatya karayolunda 4 gündür ulaşım sağlanamıyor.

İlçede görev yapan Karayolları ekiplerinin il merkezine görevlendirilmesi nedeniyle İlçe Özel İdareye bağlı ekipleri tarafından yol açma çalışması sürdürülüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi açtığı karayolunda tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşıyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor. Özel idare ekipleri, Sincik-Malatya karayolu ve bu güzergahta bulunan köy yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Malatya, Sincik, kar, Yerel, Haber

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