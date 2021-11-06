SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan'da okulda taciz iddiası

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ortaokulda iddialara göre, bir öğrenci 2 kız çocuğuna taciz bulundu. Tacize uğrayan bir öğrenci bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Sincan ilçesinde bir ortaokulunda meydana geldi. İddialara göre okulda 2 kız öğrenci, 1 öğrenci tarafından tacize uğradı. Durumu annesine bildirdiği esnada kız öğrenci bayıldı. Kızın bayıldığını gören öğrenciler olayı okul yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri kız öğrenciyi hastaneye sevk ederken, tacizde bulunduğu iddia edilen öğrenciyi ise polis ekipleri gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Anne, "Kızımı aradım ulaşamadım. Daha sonra telefonu açarak 'anne ben kursa kaldım dedi.' tamam diyerek kapadım. Daha sonra aradığım zaman ise kızım ağlıyordu 'ne oldu' dedim. Sesi kesildi. Daha sonra telefondan bazı çocuklar teyze koş kızın bayıldı dedi. Ne oldu dedim taciz oldu dediler bana çocuklar. 2 kişiye tacizde bulunmuş gittiğim zaman direk polisi aradım" dedi.