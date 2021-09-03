Sincan'da 'Mahalle Meclis Toplantıları' başlıyor
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Sincan'da 'Mahalle Meclis Toplantıları' başlıyor

Sincan'da 'Mahalle Meclis Toplantıları' başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan pandemi ile ara verilen mahalle turlarına yeniden başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan pandemi ile ara verilen mahalle turlarına yeniden başladı. Başkan Ercan ilk olarak kentsel dönüşümün örnek projesinin uygulandığı Saraycık Mahallesi sakinleriyle buluştu.

"Önce İnsan Öncü Sincan" anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi çözüm odaklı çalışmalarına devam ediyor. Pandemi öncesinde 57 mahallenin 57'sini de gezerek vatandaşlarla buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Mahalle Meclis Toplantıları"na yeniden başlıyor. Halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve isteklerini dinlemek için mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Ercan ilk toplantısını Saraycık Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Saraycık Mahallesi kentsel dönüşümün örnek projelerinden. TOKİ işbirliği ile 3 bölgede toplam 5 bin 701 adet konut, 65 adet ticari birim, 2 adet okul, 3 adet mescit ve 3 adet cami inşaatı tamamlandı. 2018 yılı Eylül ayında konut karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin bağımsız bölümlerinin tespiti için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi. 1.Bölge, 2.Bölge ve 3.Bölge teslimleri yapıldı.

Toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi

Başkan Ercan Mahalle Meclis toplantısının ilkini TOKİ 1. Etap 2. Bölgede gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı Hızlı çözüm için yerinde tespitin önemine her konuşmasında değinen Başkan Ercan, "Pandemi süreci nedeniyle Mahalle Meclis Toplantılarımıza ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden görüş ve önerilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru değerlendirilerek yerinde çözümü için mahalle turlarımıza yeniden başlıyoruz. Mahalle Meclisi Toplantılarımızın ilkini Saraycık Mahallemizde yaptık. Toplantımıza katılan mahalle sakinlerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ANKARA

Sincan'da 'Mahalle Meclis Toplantıları' başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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