Sincan'da "Hoşgeldin Bebek" Projesine Yoğun İlgi

Sincan Belediyesi'nin ilçede başlattığı "Hoşgeldin Bebek" projesi büyük ilgi görüyor. Çocuğu olan ailelere yönelik bebek giyim, bakım ve temizlik malzemelerinden oluşan "Hoşgeldin Bebek Seti", ailelere ulaştırılmaya başlandı. Çocuklarının ilk hediyelerini Sincan Belediyesinden alan aileler durumdan oldukça memnun.



Sincan Belediyesinin "Hoşgeldin Bebek" kısa sürede büyük ilgi görüyor. "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebeği olan ailelere bebek seti hediye ediliyor. İçerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası, vatandaşlardan tam not aldı.



Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuran ve bebek setinin ulaştırıldığı anne Dilara Korkmaz, "Çok anlamlı bir proje olmuş. Böyle bir hediyenin düşünülmesi gerçekten çok güzel. Özellikle dijital ateş ölçer gerçekten büyük ihtiyaçmış. Bizim aklımıza gelmemişti. Başkanımız Mustafa Tuna bize, Sincan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkanımıza teşekkürlerimizi ve selamlarımızı iletiyorum" diyerek beğenilerini dile getirdi. Projeden hayli memnun olan bir diğer anne Sema Kaya ise, "Bebeğimizin ilk hediyesi Sincan Belediyesi'nden oldu. Bizler de ailesi olarak mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



Sincanlı ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna "Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Sincan'da dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" ifadelerinde bulundu. Başkan Tuna, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 'in "Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin. Hiçbir baba, çocuğa, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz" hadis-i şeriflerini hatırlatarak, ailelere çocuklarının eğitimi konusunda titiz davranmaları tavsiyesinde bulundu.



Neler var?



Sincan Belediyesinin Hoşgeldin Bebek paketinin içinde; çıtçıtlı atlet, 2'li bebek takımı, taşıma çantası, biberon, bebek şampuanı, ıslak mendil, alt açma takımı, dijital ateş ölçer, bebek battaniyesi, bebek bakım ve taşıma çantası (2'li), 5'li zıbın takımı, patik, bebek yemek önlüğünü içeriyor.



Doğum sonrasında 0-3 aylık bebekler için başvuru yapabilen aileler, ikametgah, çocuğun kimliği ve doğum belgesiyle birlikte Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak doğum paketini alabiliyor. - ANKARA