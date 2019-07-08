Sincan Belediyesinin mutlu günü
Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör ile Havva Güngör dünya evine girdi.
Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör ile Havva Güngör dünya evine girdi.
Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör ve Havva Güngör'ün düğün merasimlerine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Milletvekili Hacı Turan ve çiftin yakınları katıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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