Sincan Belediyesi hayır çarşısı 2022'ye hızlı başladı

Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmayı sürdürüyor. Marketten giyime, kırtasiyeden temizlik malzemesine kadar vatandaşın çok sayıda ihtiyacını gideren 'Hayır Çarşısı' aracılığıyla ocak ayından bu yana bin 386 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yarım Elma Hayır Çarşısı'nda binlerce ihtiyaç sahibine gıda, giysi, temizlik ürünleri, yakacak gibi yüzlerce çeşit ürünle yardım ulaştırıyor. Hayır Çarşısı'nda geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapılıyor. Geçen yıl 15 bin 443 gıda kolisi yardımı yapan hayır çarşısı, 2022'ye de hızlı başladı. Hayır çarşısında ocak ayından bu yana bin 386 gıda kolisi dağıtıldı.

Hayır çarşısında 1,5 aylık gibi bir kısa süre zarfında ayrıca 2 kişiye tablet, 2 kişiye tekerlekli sandalye, 661 kişiye temizlik kolisi, 48 kişiye mont, 38 kişiye bot ve 32 kişiye ayakkabı yardımı yapılarak vatandaşların yüzü güldürüldü. - ANKARA