Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı

06.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:49
Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde rol oynayan kadınların "Dünya Kadınlar Günü" nü kutladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, fedakarlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde rol oynayan kadınların "Dünya Kadınlar Günü" nü kutladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Murat Ercan: "Belediye bünyemizde 150 den fazla kadın istihdam ediyoruz. İnsan Kaynakları politikamızı ve uygulamamızı kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak adımlarla zenginleştiriyoruz. Bugün detaylı ve disiplinli çalışmaları nedeniyle kadınlar, erkek işi dediğimiz alanlarda ön plana çıkıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan tutun, temizlik ve seyislik dahil çeşitli alanlarda kadın çalışanlarımız mevcut" ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Ercan, belediyenin kadın çalışanlarını hediye ile onurlandırdı.

Belediye Bünyesinde yer alan kadın çalışan profilleri ise şöyle ifade edildi:

Veteriner Hekim, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Evcil Hayvan Barınağı ve Geçici Bakım Evindeki bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanlardan sorumlu.'

Kadın seyis, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Evcil Hayvan Barınağı ve Geçici Bakım Evindeki atların bakımından sorumlu. Türkiye Jokey Kulübü'nün hipodromlarında yıllardır koşmuş ve emekli olmuş atlar, Sincan Belediyesi bünyesinde çalışan kadın seyis tarafından bakılıyor. Atların rehabilite edici özelliği ile Dow Sendromlu çocuklara terapi yapılıyor.'

Temizlik Çalışanı, 'Belediye tarafından, temizlik işlerinde çalıştırılan kadınlar, sokakları süpürüyor, park ve bahçelerde çiçek dikimi ve bakımı yapıyor. Kadın dokunuşu ile ilçeyi güzelleştiriyor.'

Bahçıvan, 'Sera Park'taki çiçek ve bitkilerin bakımı, sulanması ve budanmasından sorumlu'

Mimar/Mühendis, 'Kentsel Tasarım Ofisi bünyesinde yapılan şehir planlama faaliyetlerinde hem masa başı hem de sahada aktif görev alıyorlar.' - ANKARA

Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı
Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı
Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sincan Belediye Başkanı Ercan 'Dünya Kadınlar Günü'nü' kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:05:43. #1.16#
title