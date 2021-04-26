Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar ne zamana ertelendi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında sınavlar ertelendi mi?

26 Nisan Kabine Toplantısı kararları yavaş yavaş açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar ne zamana ertelendi? sorusu oldu. Peki, Sınavlar ertelendi mi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında sınavlar ertelendi mi? Sınavlar erteleniyor mu?

Kabine toplantısı sonrası kararları merak ediliyor. Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar ne zamana ertelendi? 26 Nisan Kabine Toplantısı sonrasında sınavlar ertelendi mi?

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek." kararı alındı.

Buna göre anaokulu, kreş, orta son ve lise son sınıflar dahil tüm kurularda yüz yüze eğitime araverilirken tüm sınavlarda ertelenecek.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

- Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecek.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecek.

- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek.

- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanmanın konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'e kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.