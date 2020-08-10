Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor
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Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor

Bisiklet kullanmanın ehliyet gerektirdiği yıllarda, sınavla sürücü belgesi alan Mehmet Fatih Kılıç, ehliyet ve bisiklet ruhsatını yaklaşık 60 yıldır saklıyor.

10.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:06

Bisiklet kullanmanın ehliyet gerektirdiği yıllarda, sınavla sürücü belgesi alan Mehmet Fatih Kılıç, ehliyet ve bisiklet ruhsatını yaklaşık 60 yıldır saklıyor.

O yıllarda bir kişinin üzerine su sıçrattığı için para cezası ödeyen ve bu cezası ehliyetine işlenen 86 yaşındaki emekli memur Kılıç, tarihi nitelikteki belgeleri torunları ve çocuklarına göstererek eski yılları yad ediyor.

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Kılıç, AA muhabirine 1960'lı yıllarda tarım müdürlüğünde memur olarak işe başladığını anlattı.

O yıllarda taşıt olmaması nedeniyle işe gidip gelmek için bisiklet almaya karar verdiğini ifade eden Kılıç, bunun için öncelikle belediyenin açtığı sınava girdiğini ve valilikten bisiklet ehliyeti aldığını söyledi.

Kılıç, daha sonra bisikletine plaka ve ruhsat da aldığını aktararak, 17 yıl boyunca bisikletiyle işe gidip geldiğini kaydetti.

Memuriyet yıllarının büyük bölümünü bisikletle geçirdiğini dile getiren Kılıç, şunları anlattı:

"Ayağım yerden kesilsin ve işe gidip geleyim diye aldığım bisiklete, ehliyetli olarak yaklaşık 17 yıl bindim. Şimdilerde otomobillere uygulanan kuralların hepsi bisikletler için de geçerliydi. Bisikleti birkaç yılda bir muayeneden geçiriyorduk. Ehliyete el konabiliyor, çeşitli cezalar yazılabiliyordu. İşe giderken yoldan geçen bir vatandaşın üstüne su sıçrattığım için plakama ceza kesilmişti, o dönem 5 lira ceza ödedim. Bu ceza ehliyetimde halen yazıyor."

Günümüzde her yaştan insanın bisiklet sürdüğünü hatırlatan Kılıç, o yılları evlatlarına ve torunlarına anlattığını ve herkesin merakla dinlediğini söyledi.

"Kimse bisiklet ehliyetimin olduğuna inanmıyor"

Otomobillerin yaygınlaşmasıyla bir araç aldığını ve bisikleti depoya kaldırdığını ifade eden Kılıç, yaklaşık 25 yıl önce emektar aracının çalındığını belirtti.

Kılıç, o yıllardan geriye kalan ehliyet ve ruhsatı büyük bir özenle sakladığını vurgulayarak, "Bazen gençlere, 'ben bisiklete ehliyetle binerdim' diyorum. Kimse inanmıyor. Ehliyet ve ruhsatı gösterdiğimde ise şaşırıyorlar. Güzel yıllardı, o yıllardan geriye bu belgeler kaldı." diye konuştu.

Kılıç'ın oğlu Antakya Bisikletli Doğa Gezginleri Grubu Başkanı Aydın Kılıç da babasının bisiklet ehliyetini gösterdiğinde, herkesin çok şaşırdığını dile getirdi.

Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor

Kaynak: AA

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