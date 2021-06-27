Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi
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Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi Ordu'da YKS heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibarıyla başladı.

Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi

Ordu'da YKS heyecanı

ORDU - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibarıyla başladı. Ordu'da, ikiz torunları sınava giren bir kadın, onlara çeyiz için örgü örerek sınav heyecanını bastırdı.

Dün, sınavın ilk oturuma katılan 2 buçuk milyondan fazla aday istedikleri, üniversite ve bölüme girebilmek için ter dökmeye devam ediyor. Ordu'da, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınava alındı. Öğrencilerden bazıları sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken bazı öğrenciler ise pek çalışmadıklarını ifade ettiler. Öğrenciler sınavda stres yaşarken dışarıda bekleyen bazı veliler ise zaman Kur'an-ı Kerim ve dua okudular. Bazı veliler sahil kesimindeki ağaçların altında güneşten korunmaya çalıştılar.

"Stresimi azaltmak için onlara çeyiz örüyorum"

Hayriye Çapan isimli kadın, sınava giren ikiz kız torunlarını ise çeyiz örüp onları beklediğini ve bu şekilde stres attığını belirterek, "Büşra ve Kübra iki gündür sınava giriyorlar, dedesi ile birlikte onları bekliyoruz. Ellerinden geldiği kadar çabaladılar. Dünkü sınav için iyi geçtiğini söylediler. Ben de sıkıntı ve stresi azaltmak için onlara çeyizleri örgü örüyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

"Biz onlardan fazla terliyoruz"

Dede Lütfü Çapan ise, "Çok şükür iyi çabaladılar. İnşallah iyi not alacaklarını bekliyoruz. Biz onlardan fazla terliyoruz, sabah akşam dua ediyoruz. Dünkü sınavın iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

Dursun Ali Yurt isimli veli de hem çocukta hem de kendisinde heyecan olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle okula gidemedikleri için özel eğitim aldı, kendisi de elinden geleni yaptı. Dünkü sınavda biraz zorlanmış. İnşallah tüm öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını alırlar" ifadelerine yer verdi.

Kızının sınava girdiğini ve beklediklerini kaydeden Muhammet Güzel, çocuğunun iyi çalıştığını ve öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı bir şekilde beklediklerini aktardı.

Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi
Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi
Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi
Sınava giren torunlarını, onlara çeyiz örerek bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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