Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
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Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu

Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına yetişemeyen öğrencilere Melikgazi Belediyesi ekipleri yardımcı oldu.

Hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına yetişemeyen öğrencilere Melikgazi Belediyesi ekipleri yardımcı oldu. Sınava geç kalan 103 öğrenci belediye araçlarıyla sınav yerlerine yetiştirildi.

Ayrıca birçok okul ve Erciyes Üniversitesi kampüsünde çocuklarını bekleyen velilere de dondurma ve su ikramı yapıldı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu sene farklı bir uygulama yaptık. Dün ve bugün yapılan YKS sınavına yetişemeyen öğrencilerimize yardımcı olmak için böyle bir hizmet sunduk. Ekiplerimiz Erciyes Üniversitesi kampüsü büyük olduğundan dolayı, belediye araçlarımızla sınava yetişmekte zorlanan öğrencileri araçlarla sınava yetiştirdi. Ayrıca sınava giriş belgesini evinde unutanları da hızlıca evine götürüp tekrar sınav salonuna yetiştirdik. Öğrencilerimizin duasını aldık. 1 yıl boyunca büyük emek verdiler son aksiliklerde dolayı bir yılı kayboluyor. O yüzden birkaç öğrenciyi bile sınava yetiştirmek bile bize kafi dedik. ve böyle bir hizmet başlattık. Gelecek sene inşallah daha güzelini yapacağız. Öğrenciler kadar okul önlerinde heyecanla bekleyen velilere de, dondurma su ikramı yapıldı. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. İnşallah istedikleri bölümü kazanırlar" dedi. - KAYSERİ

Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu
Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına Melikgazi koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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