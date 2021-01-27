Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen sağlığına kavuştu

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Sinan Özen ile eşi Burcu Özen'in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Egeli hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) tedavi gören minik Neva ile Özen ailesini ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin'den bilgi alan Rektör Budak, Türkiye'nin değerli sanatçılarından Sinan Özen'in kızının tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bağırsak yetmezliğinin tedavisinde Ege'nin yetkin bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Rektör Budak, "Sağlık çalışanlarımız ve Özen ailesiyle evladımızı sağlına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Alanında Türkiye'deki tek merkez burası. Bilindiği gibi Üniversite hastanemiz A Plus hastane statüsünde. Sağlık hizmetlerinde en büyük güvencemiz tüm sağlık çalışanlarımız." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hastanemizi yenileyeceğiz"

EÜTF Hastanesinin yerinde yenilenmesiyle ilgili etüt proje ihalesinin yapıldığını hatırlatan Rektör Budak, "İnşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızla bu tür ekstrem hastalıklar da dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Özen ailesine geçmiş olsun diyorum, Allah şifasını verdi" diye konuştu.

Ünlü sanatçıdan konser sözü aldı

Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Rektör Budak, "İnşallah öğrencilerimiz gelir ve bir bahar şenliği yaparız. Sinan Özen de orada bir konser verir. İnşallah Covid süreci de yakın zamanda biter. Daha farklı, daha güzel ortamlarda bir arada oluruz" dedi.

"Tedavinin büyük bölümünü atlattık"

Henüz 10 aylık olan kızının toplamda 7 ameliyat geçirdiğini dile getiren ünlü sanatçı Sinan Özen, "Bu merkez Türkiye'de tek ve ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın Rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz" diye konuştu.

60 kişilik ekip

Türkiye'de alanında kurulan ilk tek merkez olan EGEBAYRUM Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin, merkezin nadir hastalıklardan bağırsak yetmezliği konusunda gönül birliği yapan yaklaşık 60 kişilik bir ekipten oluştuğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana merkezde 45 hastanın tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Neva bebeğimiz de bizim yüzümüzü güldüren hastalarımızdan biri oldu. Tabi bu geniş bir ekip çalışmasıyla elde edilen bir başarı. Ahmet hocamızın cerrahi teknikleri, hemşirelik bakımından invaziv radyoloji ve benzeri birçok alanın burada yapılabilmesinden dolayı bugünlerimize geldik. Burada ailelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuz da onlar aslında. Onun için ailelere, yönetimimize ve Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

EÜTF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik de "Bizlere bu imkanları sağladığı için başta yönetimimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Cerrahi ayağının çok önemli olduğu bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Yardımcı olduğumuz için çok sevinçliyiz. İyi bir sonuç aldığımız için son derece mutluyuz. Merkezimiz, bu tür hastalara yardım etmeye kol kanat germeye devam edecek" diye konuştu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kaynak: Hürriyet