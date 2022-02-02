Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi!

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Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. Baba adı Adil, anne adı Kıymet'tir.

Stratejist; Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını, aynı üniversitenin Bankacılık Bölümünde, doktorasını Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Bilimi Bölümünde yaptı.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. Azerbaycan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" tarafından ile taltif edilmiştir.

Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.