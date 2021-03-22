Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi!
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Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:13
Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Sinan Oğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi! Sinan Oğan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Sinan Oğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan hayatı ve biyografisi!

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1967

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: Iğdır

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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