Sinan Çetin imzalı 'Propaganda'yı Kemal Sunal'ın ailesi kazandı

İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, 21 yıl önce hayatını kaybeden Kemal Sunal'dan geriye mirasçısı olarak eşi Gül Sunal ile çocukları Ali ve Ezo Sunal kaldı. Kemal Sunal, 1999 yapımı ' Propaganda' adlı filmde başrol oyuncusuydu. Kemal Sunal, filmdeki oyunculuğu ve film üzerindeki haklarının düzenlenmesi için davalı Plato Film şirketiyle oyuncu sözleşmesi imzaladı. İddiaya göre, Kemal Sunal, filmin hasılat geliri üzerinden 500 bin kişiye kadar yüzde 10, filmin diğer gelirlerinden de yüzde 10'unu alacaktı. Davaya konu film, televizyon kanallarında defalarca gösterildi, DVD ve CD satışları yapıldı. Ancak sözleşmeden doğan haklarına dair Kemal Sunal'a ve mirasçılarına herhangi bir ödeme yapılmadı.

Oğlu Ali Sunal'la birlikte rol aldığı 'Propaganda', 2000 yılında vefat eden Kemal Sunal'ın son filmiydi.

Dilekçede, "Kemal Sunal'ın dava konusu filme ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarındaki gösterimiyle ilgili hak ediş bedelinin davalı Plato Film'den tahsilini istiyoruz" denildi. Davaya cevap veren Plato Film'in avukatı ise, Kemal Sunal ile mirasçılarına söz konusu filmle ilgili gerekli ödemeleri yaptıklarını ve herhangi bir alacaklarının olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME, SUNAL AİLESİNİ HAKLI BULDU

Davanın karar duruşmasına, Kemal Sunal'ın ailesinin avukatı ile davalı Plato Film şirketinin avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Sunal ailesinin avukatı, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulünü istedi. Davalı Plato Film şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Kemal Sunal'ın ailesinin açtığı davayı kabul etti. Mahkeme, Kemal Sunal'ın, filmin yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarındaki gösterimleriyle ilgili 295 bin 808 lira; CD, DVD kitap başta olmak üzere satışlardan elde edilen gelirlerden dolayı da 11 bin 694 lira olmak üzere toplam 307 bin 502 lira alacaklı olduğuna karar vererek, davalı Plato Film'in bu parayı Sunal ailesine ödemesine hükmetti.

Sinan Çetin, bir röportajında Kemal Sunal'ın filmde canlandırdığı karakterin kendi babası olduğunu söylemiş, "At üstünde bir fotoğrafı vardı babamın, filmi o fotoğraftan yola çıkarak çektim" demişti.

Hürriyet - Magazin Haberleri