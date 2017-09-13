Sinan Çalışkanoğlu "Klavye Delikanlıları" İle Güldürecek
Yapımcılığını Süreç Film'in yaptığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'ye ait "Klavye Delikanlıları" adlı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu da dahil oldu.
Rasim Öztekin, Gül Onat, Vildan Atasever, Kaan Yıldırım, Selen Seyven, Seray Sever ve Ali Barkın gibi isimlerin yer aldığı dizide, Sinan Çalışkanoğlu; 'Veli Dayıoğlu' karakteriyle izleyiciyi güldürecek.
Eylül ayında Show Tv ekranlarında yayınlanacak dizide internet gençliğinin maceraları komedi diliyle anlatılırken sanal dünyanın gerçekleri tüm çıplaklığıyla ekranlara yansıyacak.