Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftini üzen gelişme

Biraz keyifsiz olan ikili, muhabirlere bunun nedenini açıkladı. Evlerini toparlayan ve dekor işleriyle uğraşan ikilinin, çok değerli bir eşyasının kayıp olduğu öğrenildi.

"ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR EŞYAYDI"

Durum hakkında konuşan Kıratlı, "Benim için çok önemli olan bir eşyayı evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında Swiss Otel'de evlenen ikili, "Ödül töreni vesilesiyle evlendiğimiz yere geri döndük. Törenin burada olması bizim için güzel tesadüf oldu." dedi.