Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı konuğu Sinan Akçıl kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları!

Ünlü sanatçıların sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerin ilgi odağı oldu. Program hakkında detaylar merak edilirken Şarkılar Bizi Söyler programı konuğu Sinan Akçıl kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları araştırıldı.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.

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