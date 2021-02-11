Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek
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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek

11.02.2021 19:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:50
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın nişan töreninden sonra ortaya çıkan gerçek

Sinan Akc¸ıl ve Burcu Kıratlı çifti nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Akçıl, önceki akşam Kıratlı'yı ailesinden istedi. Çift aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Nişan törenine Burcu Kıratlı'nın üvey babası Kenan Erçetingöz'ün katılmaması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti evlenmek için gün sayıyor. İkili, önceki akşam aile arasında nişanlandı.

Kaynak: Snob Magazin

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