Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı'dan olay fotoğraflar geldi. Kıratlı, evlilikle ilgili, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" demişti.

Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum günü için gittiği bir mekanda kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.

Derin yırtmaclı elbisesiyle dikkat çeken Kıratlı'ya beğeni yağdı. Oyuncuya sevenleri, kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Kıratlı, doğum günü partisinde dans ettiği anları da yayınladı.