Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı - Haberler Magazin
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Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la boşanma arifesinde olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum gününde giydiği kırmızı elbisesiyle olay yarattı. İşte detaylar...

Sinan Akçıl'la ikinci kez boşanma aşamasına gelen Burcu Kıratlı'dan olay fotoğraflar geldi. Kıratlı, evlilikle ilgili, "Şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Derdimiz, kavgamız ve aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok, aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz, sonucunu göreceğiz" demişti.

Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum günü için gittiği bir mekanda kırmızı elbisesiyle pozlar verdi.

Derin yırtmaclı elbisesiyle dikkat çeken Kıratlı'ya beğeni yağdı. Oyuncuya sevenleri, kalp ve ateş emojisi gönderdi.

Kıratlı, doğum günü partisinde dans ettiği anları da yayınladı.

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğinde olan Burcu Kıratlı dekolteli kıyafetiyle olay yarattı

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, kırmızı elbiseli pozlarını paylaştı

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, kırmızı elbiseli pozlarını paylaştı

 Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı

Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la boşanma arifesinde olan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, annesi Gül Erçetingöz'ün doğum gününde giydiği kırmızı elbisesiyle olay yarattı. İşte detaylar...

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