Sinan Akçıl ile boşanacağı öne sürülen Burcu Kıratlı kimdir?

04.09.2019 12:07

Mavi karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Kıratlı'nın, eşi Sinan Akçıl ile yaşadığı kıskançlık krizleri nedeniyle ikinci defa boşanma kararı aldıkları ve 6 Eylül günü boşanacakları söyleniyor. Burcu Kıratlı kaç yaşında? Burcu Kıratlı gelinliği, hayatı…

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Güzel oyuncu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Ata Koleji'nde, ortaokulu BJK Koleji'nde, liseyi ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldu. Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yaptı.

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL DİZİSİNDE YER ALDI

Güzel yıldız, ilk olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan ''Elde Var Hayat'' adlı dizide Yağmur karakteri ile TV kariyerine adım attı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ''Su ve Ateş'' filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren ''Peri Masalı'' filminde Peri karakterini canlandırdı. Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri ekranlarda olan ''Diriliş: Ertuğrul'' dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda 2015 yılında ''Bizim Hikaye'' isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Son olarak Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakteri ile izleyicinin beğenisini topladı.

Burcu Kıratlı, 2019 yılı Ocak ayında da şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl ile Hollanda'da dünya evine girdi.