Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim
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Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim

25.09.2020 23:46 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:09

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Sinan Akçıl, evlendikten sonra ilk defa tek eşli olduğunu açıkladı. Akçıl'ın bu açıklaması, "Eski sevgililerini aldattı mı?' sorusunu akıllara getirdi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Hadise, Otilla ve Ebru Şallı gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

Sinan Akçıl, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Özel hayatına dair, eski sevgililerini çıldırtacak bir açıklamada bulundu.

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." diye konuştu.

"ŞU ANDA BURCU İLE BARABERİZ"

Sinan Akçıl şöyle devam etti; "Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir 'oh be' diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik."

Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldıracak sözler: İlk kez tek eşliyim

ESKİ SEVGİLİLERİNİ ALDATTI MI?

Ünlü şarkıcının bu açıklaması, "Eski sevgililerini aldattı mı?" sorularını akıllara getirdi. Sinan Akçıl, daha önce Hadise, Otilla ve Ebru Şallı ile aşk yaşamıştı.

Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldıracak sözler: İlk kez tek eşliyim
Sinan Akçıl'dan eski sevgililerini çıldırtacak sözler: İlk kez tek eşliyim
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