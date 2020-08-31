Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim Önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte sahne alan Sinan Akçıl, Edis ile düet yapan Gülşen'in yeni şarkısı Nirvana'yı beğenmediğini söyledi. Gülşen'in bu yoruma ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte düzenlenen happy hour'da sahneye çıktı. "Son yaz konserim" dediği etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçıl, popçulara taş atmayı da ihmal etmedi.

"EDİS VE GÜLŞEN'İN ŞARKISINI BEĞENMEDİM"

Sektörle ilgili konuşan Akçıl "Sanat dünyasında maskeler düştü. Kim üretti, kim üretmedi gördük. Bu yaz 'benim' diyen şarkı çıkmadı. Üretemediler" dedi. Akçıl, "Edis'le Gülşen'in şarkısını nasıl buldunuz?" sorusuna ise "Biraz karışık geldi bana. Gülşen'i beğeniyorum ama şarkıyı beğenmedim. Olmamış demek bana yakışmaz ama beğenmedim" yanıtını verdi.

Akçıl'ın bu sözlerine Gülşen ve Edis'ten bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet