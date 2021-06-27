Sinan Akçıl'ın aracına el konuldu
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Sinan Akçıl'ın aracına el konuldu

Sinan Akçıl'ın aracına el konuldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Maslak'taki evini kiralayan ancak ödeme yapmayan eski dostu Sinan Akçıl'la icralık oldu. Ünlü şarkıcının Audi A5 marka aracına icra yoluyla el konuldu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sadettin Saran ve Sinan Akçıl'ın arası kira yüzünden bozuldu. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maslak'taki evini Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftine kiraya verdi. Ancak iddiaya göre Akçıl bir yıl boyunca Saran'a kira ödemedi. Ünlü şarkıcı daha sonra kirasını ödemediği evden taşındı. Bunun üzerine Saran, Akçıl'a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Ancak söylentilere göre ünlü şarkıcı bu tebliği de dikkate almadı. Saran da bu kez icra yolunu seçti. Ödemediği kiralar yüzünden Akçıl'ın Audi A5 marka aracına el konuldu.

Sinan Akçıl'ın aracına el konuldu

Kaynak: Snob Magazin

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