Simv'da yol bakım çalışmaları Kütahya'nın Simav ilçesinde, devam eden doğalgaz alt yapı çalışmalarında bozulan yolların bakım ve onarımı yapılıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, devam eden doğalgaz alt yapı çalışmalarında bozulan yolların bakım ve onarımı yapılıyor. Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğalgaz boru hattının geçtiği ana arterlerde çalışma sürdürürken Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcısı Fatih Kalay çalışmaları yerinde inceledi.

Başkanı Biçer, "İlçemizde yapı çalışmaları devam eden doğalgaz ana boru hattının geçtiği Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesinde taş döşeme işlerine başladık. Şehir merkezindeki ana arterlerde yol bakım ve onarım çalışmalarımızda, sabır gösterip destek olan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA