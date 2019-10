02.10.2019 18:40

Simülasyon tırı ile depremi birebir yaşadılar

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar deprem simülasyon tırı ile depremi bire bir yaşadı.

Depremlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının deprem simülasyonu tırı Elazığ'a geldi. Ahmet Aytar Meydanına önüne kurulan deprem simülasyonu tırında vatandaşlar, depremi bire bir yaşadı. Afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

AFAD tırında, depremden önce ve sonra yapmaları gerektiği konuları öğrendiklerini ifade eden vatandaşlardan Bedri Tanrıverdi, "Bu sayede çocuklar da depremi simülasyon olsa da yaşamış oldular. Deprem esnasında ve sonrasında depremin neler yaptığını öğrendiler. Düzce'de 7.4 şiddetindeki depreme maruz kaldık. Evde veya binada bir sıkıntı yoksa deprem insana bir şey yapmıyor. Bundan sonraki deprem anlarında neler yapmamız gerekiyor öğrenmiş olduk" dedi.

Depremin her zaman her yerde karşılarına çıkabileceğini dile getiren Özlem Kanat ise, "Bilinçlenmek üzere bu konuda nasıl bilgi veriliyor diye kızımla birlikte geldim. Daha sonra öğretmenlerimiz öğrencileri getirecek ve toplu bir şekilde bilgi alacaklar. Depreme her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için deprem çantası hazırlanması gerektiğini öğrendik. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem çantam yok ama bundan sonra hazırlamak şart oldu. Depremin nerede geleceği belli olmaz, her zaman karşımıza çıkabilir. Onun için hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

