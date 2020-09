Simone de Beauvoir kimdir? Simone de Beauvoir nereli, kaç yaşında, neden öldü? Simone de Beauvoir, Paris'te doğdu ve anne-babasının tam aksi fikirlerle kişiliğinin şekilldendiğini otobiyografisinde belirtir. Kardeşi Helen ve arkadaşı Zaza, Beauvoir'i etkileyen iki kişi olmuştur. İşte, Simone de Beauvoir kitapları, felsefesi...

Matematik ve felsefe eğitimleri alan Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ile tanıştı. Cesur lakabıyla tanınırdı, arkadaşlarıyla birlikte Modern Zamanlar gazetesini kurdu ve burada çalışmaya başladı. Bu tarihten ölümüne kadar editör olarak çalıştı.

SİMONE DE BEAUVOİR KİMDİR?

Beauvoir, 9 Ocak 1908 tarihinde Paris'te Georges Bertrand ve Françoise (Brasseur) de Beauvoir çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Geleneksel bir ailenin büyük kızıdır.

Çocukluk ve ergenlik çağını etkileyen iki ilişkisinden biri kardeşi Helen diğeri arkadaşı Zaza ile olan ilişkisidir. Helen'in küçüklüğünden itibaren ona sürekli bir şeyler öğretmeye onu yetiştirmeye çalışmış ilişkisinde öğretici bir kaygı içinde olmuştur. Zaza ise trajik yaşamı ve ölümü ile Simone'nun karşılaştığı ilk sorunu oluşturuyordu.

MODERN ZAMANLAR GAZETESİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Matematik ve felsefede Baccalauréat sınavını geçtikten sonra Katolik Enstitüsü'nde matematik öğrenimi ve Saınte Marie Enstitüsünde yabancı dillerde yazın eğitimi alan Simone, sonrasında Sorbonne'da felsefe eğitimi gördü. 1929'daEcole Normale Superieure'ye kayıt olan ve Sorbonne'da kurs alan Jean-Paul Sartre ile tanışır. Sorbonne'da iken hayatı boyunca bilinecek lakabı Castor(Cesur)u edinir.II. Dünya Savaşı'ndan sonra De Beauvoir Sartre'ın Maurice Merleau-Ponty ve diğer arkadaşları ile kurduğu Modern Zamanlar (Les Temps Modernes ) adlı politik gazetede çalışmaya başladı ve De Beauvoir bu gazete aracılığı ile ölümüne kadar editör olarak çalışmaya devam etti. Beauvoir, 1983 Sonning Ödülü'ne layık görüldü.

Belirsizlik Ahlakı Üzerine kitabında, Fransız varoluşçuluğu etkileri fark edilmektedir. Kitapta çok sade bir biçimde Sartre'ın olmak ve hiçlik felsefeleri arasındaki geniş açıyı göstermektedir. De Beauvoir bir biseksüeldir.

1981'de Sartre'ın son yıllarını anlattığı Veda Töreni'ni (Cérémonie Des Adieux) kaleme alır. Kendisi de Paris'te Cimetière du Montparnasse Mezarlığı'na, Sartre'ın yanına gömülür. Mezar taşında isimleri alt alta yazılır. Ölümünden sonra ünü yayılmaya devam eder. Sadece 1968'lerin post-feminizminin kurucusu olduğu için değil aynı zamanda akademisyen olarak ve varoluşçu Fransız düşün insanı olarak da ünü yayılır.

ESERLERİ

Konuk Kız (1943)

Pyrrhus ve Cineas (1944)

Başkalarının Kanı (1945)

Kim Ölecek? (1945)

Her Erkek Ölümlüdür (1946)

Belirsizlik Ahlakı Üzerine (1947)

İkinci Cins (1949)

Gün gün Amerika (1954)

Mandarinler (1954)

Sade'ı Yakmalı mı? (1955)

Uzun Yürüyüş (kitap)Uzun Yürüyüş (1957)

Bir Genç Kızın Anıları (1958)

Yaşlılık (1960)

Sessiz Bir Ölüm (1964)

Les Belles Images (1966)

The Woman Destroyed (1967)

Hesap Tamam (1972)

When Things of the Spirit Come First (1979)

Veda Töreni (1981)

Sartre'a Mektuplar (1990)

Aşk Mektupları (Nelson Algren'e) (1998)