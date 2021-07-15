Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
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Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser

Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Demirören Haber Ajansı / Şevval Kars - Haberler | Güncel

HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Simge ve Rubato konser verdi.

HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Simge ve Rubato konser verdi. Popçu Simge Sağın ile Rubato grubu, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, konser verdi. Konser, Simge Sağın'ın performansıyla başlarken, ilerleyen saatlerde Rubato'nun katılımıyla devam etti. Hem hareketli hem de duygusal şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıkan Simge ve Rubato'yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş ve Gonca Vuslateri de vardı. Simge ve Rubato'ya "Size bayılıyorum" diyerek laf atan Gonca Vuslateri, keyifle izlediği konserde Rubato'ya olan hayranlığını dile getirdi. Mikrofonu eline alan Vuslateri yaptığı Sezen Aksu taklitleriyle de izleyicileri güldürdü. 

(Fotoğraf)


Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser
Simge ve Rubato'dan Harbiye Açık Hava'da konser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevval Kars

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