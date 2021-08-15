Simge Sarıoğlu Kılıç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simge Sarıoğlu Kılıç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor

Simge Sarıoğlu Kılıç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada büyüyen takipçi kitlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tasarımcı ve Güzellik Uzmanı Simge Sarıoğlu Kılıç, gelecekte sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerine başlamak istediğini belirtti.

Hem blog sayfası hem de Instagram hesabıyla sosyal medyada oldukça dikkat çeken paylaşımları bulunan Tasarımcı ve Güzellik Uzmanı Simge Sarıoğlu Kılıç, son dönemlerde oyunculuk dersleri de alıp kendini geliştirmeye başladı.

"İLK HEDEFİM SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE YER ALMAK"

Gelecekte kendi seçeceği bir projede ilk oyunculuk deneyimini yaşamayı planlayan Simge Sarıoğlu Kılıç, "Oyunculuk yapmak için oyuncu olmayacağım. İlk hedefim sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerime başlamak. Ancak daha sonra profesyonel anlamda bunu kariyer haline getirdiğim aşamada da kendi seçtiğim projelerde yer almak istiyorum. Ben her zaman seçilen değil seçen oldum. Oyunculuk kariyerim için de bu durum değişmeyecek." dedi.

"DİJİTAL DÜNYADA YER ALMAK İSTİYORUM"

Geleceğin dijitalde olduğunu ve bu nedenle de dijital dünyada kendisine sağlam bir yer edinmeye çalıştığını belirten Simge Sarıoğlu Kılıç; "Aynı zamanda ablamla birlikte kurduğumuz tasarım markamızın büyümesini de desteklediğim sosyal medya hesabımdaki takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor" diyerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ailemden bana geçen en güzel genetik miraslardan biri de kararlılık ve azimli olmaktır. Annem ve babamdan her zaman bu güzel özelliklerin yansımalarını gördüm ve buna göre yetiştirildim."

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Haluk Levent Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Merve Çoban Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Simge Sarıoğlu Kılıç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 21:13:19. #1.15#

title