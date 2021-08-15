Simge Sarıoğlu Kılıç, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oyunculuğa başlamak istiyor

Sosyal medyada büyüyen takipçi kitlesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tasarımcı ve Güzellik Uzmanı Simge Sarıoğlu Kılıç, gelecekte sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerine başlamak istediğini belirtti.

Hem blog sayfası hem de Instagram hesabıyla sosyal medyada oldukça dikkat çeken paylaşımları bulunan Tasarımcı ve Güzellik Uzmanı Simge Sarıoğlu Kılıç, son dönemlerde oyunculuk dersleri de alıp kendini geliştirmeye başladı.

"İLK HEDEFİM SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE YER ALMAK"

Gelecekte kendi seçeceği bir projede ilk oyunculuk deneyimini yaşamayı planlayan Simge Sarıoğlu Kılıç, "Oyunculuk yapmak için oyuncu olmayacağım. İlk hedefim sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yapımlarda oyunculuk kariyerime başlamak. Ancak daha sonra profesyonel anlamda bunu kariyer haline getirdiğim aşamada da kendi seçtiğim projelerde yer almak istiyorum. Ben her zaman seçilen değil seçen oldum. Oyunculuk kariyerim için de bu durum değişmeyecek." dedi.

"DİJİTAL DÜNYADA YER ALMAK İSTİYORUM"

Geleceğin dijitalde olduğunu ve bu nedenle de dijital dünyada kendisine sağlam bir yer edinmeye çalıştığını belirten Simge Sarıoğlu Kılıç; "Aynı zamanda ablamla birlikte kurduğumuz tasarım markamızın büyümesini de desteklediğim sosyal medya hesabımdaki takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor" diyerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Ailemden bana geçen en güzel genetik miraslardan biri de kararlılık ve azimli olmaktır. Annem ve babamdan her zaman bu güzel özelliklerin yansımalarını gördüm ve buna göre yetiştirildim."