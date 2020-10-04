Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı
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Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı

04.10.2020 21:18 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:40

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak göğüs ucunun belli olduğu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Simge'nin paylaşımına yorum yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 39 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖĞÜS UCUNUN BELLİ OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Instagram'da 1.3 milyon Simge Sağın, mayolu ve havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Simge'nin paylaşımlarına beğeni yağarken, bazı pozlarında göğüs uçlarının belli olması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Simge Sağın'ın bu pozlarının altına yorum yağdı. Kimi takipçisi yalnızca bu detaya takılırken kimi takipçisi ise ünlü şarkıcının makyajını beğenmedi.

İşte Simge Sağın'ın Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar:

Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu paylaşımına yorum yağdı
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu paylaşımına yorum yağdı
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu paylaşımına yorum yağdı
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı
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