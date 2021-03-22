Simge Sağın, adını kullanarak iş adamlarıyla cinsel içerikli konuşan kişiden şikayetçi oldu

Sosyal medya hesabı açarak kendisini şarkıcı Simge Sağın gibi tanıtan ve iş insanlarıyla cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında 'verileri hukka aykırı olaral verme veya ele geçirme' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkılarıyla geniş bir hayra kitlesine ulaşan Simge Sağın'ın şimdilerde Facebook'ta kendi adını kullanarak erkeklerle müstehcen konuşmalar yapan kişiyle başı derde girdi. Asil Nadir A. isimli kabin memuru Facebook'ya şarkıcı adına açtığı hesapta iş adamlarıyla cinsel içerikli sohbetler etmeye başladı. Mağdur olan Sağın ise soluğu savcılıkta aldı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kendisini şarkıcı Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren sanık Asil Nadir A. mahkemede, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle şarkıcı Simge'yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum" dedi.

Şarkıcı Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesi ve iddianamede yer alan bilgilere göre Asil Nadir A.'yı hakim karşısına çıkaran süreç şöyle gelişti:

İŞ İNSANLARIYLA YAZIŞTI

Kabin memuru Asil Nadir A., Simge Sağın kullanıyormuş gibi Facebook hesabı açtı. Şarkıcının kişisel verilerini kullanan Asil Nadir A., sayısız kişi ile yazışarak ve WhatsApp üzerinden konuşarak kendisini Simge Sağın olarak tanıttı. Konuştuğu kişiler arasında Türkiye'nin önde gelen iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın'ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı.

Asil Nadir A.'nın yazışmaları:

Simge: Bu çok mu sexy. Albüm için fazla dimi?

İş insanı: Fena oldum fazla sexy, benim gibi aseksüel biri bile fena oldu.

Simge: Hani çapkındın, hovardaydın 24 ayardaydın…

BİR KİŞİNİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Asil Nadir A., 13 Aralık 2019'da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Simge Sağın'ın basın danışmanı ve menajeri Özgür Aras'ı arayarak durumu bildirdi. Asil Nadir A., bir başkasına da sahte Facebook hesabı üzerinden kendisini Simge Sağın olarak tanıttı ve pornografik bir takım görüntü ve videolar gönderdi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öğrendikleri karşısında büyük bir şok yaşayan Simge Sağın ise hemen avukatına başvurdu. Avukat Ayşegül Mermer şikayet dilekçesinde, şüphelinin müvekkiline ait fotoğraf ve kişisel bilgilerini kullanarak itibarının zedelenmesine neden olduğunu ve insanları kandırdığını belirtti. Asil Nadir A.'nın eylemleri ile Simge Sağın'ın özel hayatına saldırıda bulunduğunu dilekçesinde ileri süren avukat Ayşegül Mermer, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan şikayetçi oldu.

POLİS TELEFONUNDA YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Asil Nadir A.'nın Simge Sağın'ın fotoğrafını WhatsApp profil fotoğrafı yapıp üçüncü kişilerle kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli konuşmalar yaptığı belirtildi.

Savcılık, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin telefonunu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. İnceleme raporunda Asil Nadir A.'nın 22 Ocak 2020-01 Şubat 2020 tarihleri arasında Simge Sağın adına oluşturduğu WhatsApp profili ile üçüncü kişilere kendisini şarkıcı olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yaptığını tespit etti.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteyerek dava açtı.

"HESABIMI AÇMAMI SİMGE İSTEDİ"

Önceki gün Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Simge Sağın ve avukatı Ayşegül Mermer katılmazken, sanık Asil Nadir A. hazır bulundu. Simge Sağın'ı daha önceden tanıdığını belirten sanık Asil Nadir A. "Kendisi bana, adına Facebook hesabı açmamı istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge kendisinin ekip kurduğunu, Facebook hesabını yönetmememi istedi. Ben de 2015'ten beri bu hesabı kullanmıyorum, ben Simge imiş gibi davranıp Facebook üzerinden kimseyle konuşmadım. WhatsApp üzerinden bir kişi ile konuştum" dedi

"BULUŞMAYA ÇAĞIRIP KENDİMİ KADIN OLARAK TANITTIM"

Bu kişiyle de kendisini Simge olarak tanıtıp konuşmadığını ileri süren Asil Nadir A., "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım ancak Simge demedim. Kesinlikle şarkıcı Simge'yi kastetmedim. Simge ile bir tane fotoğrafımız vardı, uzun süredir bunu profil fotoğrafı olarak kullanıyordum. Simge'nin sosyal medya hesaplarında herkese açık şekilde paylaştığı fotoğrafları alıp paylaştım. 'Saat 09.30 Taksim Pera Palas'ta buluşalım mı?' paylaşımını yapıp altına da resmini gönderen kişi ile yazışma yapmıştım, orada kendimi kadın olarak tanıttım" dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.