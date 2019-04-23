Simge Fıstıkoğlu'nun 23 Nisan Yayınındaki Zor Anları: Alman Olmak İstiyorum
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel programında, hayali sorulan öğrencinin Alman vatandaşı olma hayali sunucu Simge Fıstıkoğlu'na zor anlar yaşattı.
NTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel programında hayali sorulan bir öğrencinin Alman vatandaşı olma hayali sosyal medyada çok konuşuldu.
HAYALLERİNİ ANLATTILAR
NTV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 23 Nisan özel programına bilimden sanata, spordan müziği birbirinden başarılı öğrenciler konuk oldu. Mikrofon uzatılan öğrenciler, bir bir hayallerini anlattı.
ALMAN VATANDAŞI OLMA HAYALİ ŞAŞIRTTI
Simge Fıstıkoğlu, bir öğrenciye akademik hayalini sordu. Mikrofonu eline alan öğrenci, Alman vatandaşı olma hayali olduğunu söyleyince sunucu ve ekran başındakiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
"HAYALLERİMİZE SINIR KOYMUYORUZ"
Simge Fıstıkoğlu, aldığı cevap karşısında "Hayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki" dedi.
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Maalesef lisede başarılı çocukların tamamına yakını yurt dışına gitmek istiyor bu tür düşüncelerin ortaokul seviyesine inmesine de hiç şaşırmadım bu çocukların derdi ne bunuda büyüklerin anlayıp çözüm üretmesi gerekir. Aslında hepimiz biliyoruz çözümün ne olduğunu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇOCUK HAKLI BENDE DAHA ÖZGÜR KİMSENİN KİMSEYE KARIŞMADIĞI BAŞKALARININ YAŞAM TARZINA SAYGI DUYDUĞU HUKUK OLAN BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORUM. VE MALESEF TÜRKİYE DEĞİL.Cevap Yaz 7 5 Yayından KaldırBENCE: özgürlükte sınırın ne aslı.....Yayından Kaldır
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Bu yaştaki çocuk bile anladı.Ülkenin her alanda gidişi iyi olmadığını ünüversteyi bitirdiğinde gelecek kaygısı olduğunu.Şimdiden göre biliyor helal olsun.Ama ne yazıkı daha çok büyük baş koyunlar halen anlıyamadılar.Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Ne mutlum Türküm diyorum.Allahım Türkiyeyi korusun.Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır