Simge Fıstıkoğlu'nun 23 Nisan Yayınındaki Zor Anları: Alman Olmak İstiyorum

NTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel programında hayali sorulan bir öğrencinin Alman vatandaşı olma hayali sosyal medyada çok konuşuldu.

HAYALLERİNİ ANLATTILAR

NTV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 23 Nisan özel programına bilimden sanata, spordan müziği birbirinden başarılı öğrenciler konuk oldu. Mikrofon uzatılan öğrenciler, bir bir hayallerini anlattı.

ALMAN VATANDAŞI OLMA HAYALİ ŞAŞIRTTI

Simge Fıstıkoğlu, bir öğrenciye akademik hayalini sordu. Mikrofonu eline alan öğrenci, Alman vatandaşı olma hayali olduğunu söyleyince sunucu ve ekran başındakiler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"HAYALLERİMİZE SINIR KOYMUYORUZ"

Simge Fıstıkoğlu, aldığı cevap karşısında "Hayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki" dedi.