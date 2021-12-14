Simge Fıstıkoğlu 39. Yaş gününü kutladı

Simge Fıstıkoğlu ; "bu yıl aile içinde minik bir kutlama tercih ettim. Çok güzel mesajlar, telefonlar aldım. Daha ne isterim ki. Özel günler insanın sevdikleriyle anlamlı" dedi. Ekranların başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz gün 39. yaş gününü kutladı. Eşi ve çocuklarıyla evde küçük bir kutlama yapan Simge Fıstıkoğlu, "sevgili eşim, iki güzel evladım yanımdaydı. Çocuklarım mum üflemeye bayılıyor, en az 10 defa birlikte üfledik mumları. Artık bu sene dileğim gerçekleşmezse ne zaman gerçekleşir bilmem " dedi. Daha önceleri kısa yurt dışı tatilleri ve üç gün, üç gece süren kutlamaları sevdiğini söyleyen Simge Fıstıkoğlu, bu yıl sadece küçük bir kutlama yaptığını belirtti.

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