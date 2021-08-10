Şimdiye Kadar ki En Pahalı James Bond Filmi
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Şimdiye Kadar ki En Pahalı James Bond Filmi

Şimdiye Kadar ki En Pahalı James Bond Filmi
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Ölmek İçin Zaman Yok'un artan maliyetleri nedeniyle, filmin başa baş olması için 900 milyon dolarlık bir gişe getirisine ulaşması gerektiği iddia ediliyor

En son James Bond macerası olan No Time To Die ( Ölmek İçin Zaman Yok ) o kadar zor bir iş haline geldi ki, ikonik gizli ajan James Bond'un kendisi bile büyük ihtimal filmi vizyona sokmak için mücadele ederdi.

No Time to Die'ın başına bela olan çıkış tarihi bilmecesinin bir maliyeti olması şaşırtıcı olmamalı, filmin sadece maliyetini çıkarması için dünya çapında 900 milyon dolar kazanması gerektiği söyleniyor.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 007 macerası.

Bununla birlikte Ölmek İçin Zaman Yok, İngiltere'de yer alan Companies House'a göre en son 214 milyon sterline mal oldu. Şimdi ise bu yaklaşık 226 milyon sterlin veya 314 milyon dolara yükseldi ve bununla da kalmadı astronomik fiyatlı karışıma, pazarlama maliyetleri de eklendiğinde bu fiyat tabanda yaklaşık 464 milyon dolara geliyor.

Tabi tüm hesap bu kadarla sınırlı değil, MGM muhtemelen dünya çapında sinema biletlerine harcanan her doların yaklaşık yüzde 50'sini almayı planlıyor, bu da filmin en az 928 milyon dolar kazanması gerektiği anlamına geliyor.

Ölmek İçin Zaman Yok'un Kasım 2019'da vizyona girmesi gerekiyordu ama bir yönetmen değişikliği, ve sette yaralanma ve ardından malum küresel salgın sayesinde oldukça gecikti.

Elbette, 007 maceraları genellikle izleyiciler arasında son derece popülerdir, Daniel Craig'in son iki macerası, Skyfall ve Spectre sırasıyla 1 milyar dolar ve 880 milyon dolar kazandı. Bağlam olarak, yazın en büyük filmi ilan edilen Hızlı ve Öfkeli 9, Haziran ayında gösterime girmesinden bu yana şimdiye kadar 642 milyon dolar hasılat elde etti.

Küresel anlamda seyirci sinemalara geri dönme konusunda hala biraz tedirgin ama şimdilik No Time to Die'ın 30 Eylül 2021'de İngiltere'de ve 8 Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: Tekmoloji

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