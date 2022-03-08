Şimdi de bu hortladı! Savaştan kaçan Ukraynalı kadınları fuhuş tuzağına çekiyorlar

Rusya ve Ukrayna'daki çatışmaların ardından sivillerin bölgeden tahliyeleri devam ediyor. Çoğu kişi komşu ülkelere geçerken, yol parası olmayan bazı Ukraynalı kadınların fuhuş çeteleri tarafında tuzağa düşürülmesi tüyler ürpertti.

27 YAŞINDAKİ BİR KADINI KANDIRDILAR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir haberde, fuhuş çetelerinin savaştan yararlanarak Ukraynalı kadınları tuzağa düşürdüğü belirtildi. 27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

"BORCU OLDUĞUNU SÖYLEYİP PARA İSTEDİ"

Ukraynalı kadın, Polonya'ya geçmek isteyen bir arkadaşının Varşova'ya ücretsiz götüreceğini söyleyen bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti. Zor durumda kalan arkadaşının ulaşım teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kadın, "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine borcu olduğunu söyleyip bu borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA POLONYA'YA GİDİYORLAR

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtti. Bossernaker, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor." dedi.

Polonya makamları, ayrıca Polonya'nın 27 noktasında Ukraynalıların yardımlarla ilgili bilgi alabilecekleri merkezler kurulduğunu bildirdi.