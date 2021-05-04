Simav İtfaiye Müdürlüğü'ne havalı atlama kurtarma yatağı hibe edildi
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Simav İtfaiye Müdürlüğü'ne havalı atlama kurtarma yatağı hibe edildi

Simav İtfaiye Müdürlüğü'ne havalı atlama kurtarma yatağı hibe edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından römorku ve ekipmanları ile birlikte çift fanlı, 60 metrekarelik atlama kurtarma yatağı hibe edildi.

Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından römorku ve ekipmanları ile birlikte çift fanlı, 60 metrekarelik atlama kurtarma yatağı hibe edildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İtfaiye Müdürlüğü'nün bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kütahya Belediye Başkanlığı'na araç gereç talebinde bulunduklarını belirterek, olumlu sonuçlar alındığını ve yeni araç ve gereçlerin hibe olarak kazandırıldığını ifade etti. Başkan Biçer "Bugün itibariyle Kütahya Belediyesi'nden bir adet çift fanlı atlama kurtarma yatağını Belediye İtfaiye Müdürlüğü bünyesine kazandırmış bulunmaktayız. Bu konuda emeği geçen, başta Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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