Simav'da ev ve samanlık yandı

01.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:00

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan yangında, bir ev ile iki samanlık kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güney beldesinde Ali Korkmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki samanlıklara sıçradı.

İlçe, belde ve orman işletmelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir ev ve iki samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA