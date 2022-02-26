Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı - Haberler

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Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

Türk Kızılayı Silvan Şubesi 2. Genel Kurulu yapıldı.

Türk Kızılayı Silvan Şubesi 2. Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Metin Kılıçaslan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum yöneticileri, kurul üye ve şube gönülleri katıldı. Silvan Türk Kızılay Şube Başkanı Mehmet Metin Kılıçaslan; "Silvan gibi geniş nüfuslu bir ilçede yıllardan beri Kızılay Şubesi hatta temsilciliğinin olmaması büyük bir eksiklikti. Bu vesileyle Silvan Kızılay Şubesinin açılmasında büyük katkıları olan İl Başkanımız Sayın Mesut Işık'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler, Kızılay sıradan bir örgüt, sıradan bir dernek değildir. Kızılay tamamen gönüllü, fedakar ve kendilerini insanların hizmetine adamış insanlardan oluşan bir kuruluştur. Kızılay olarak 7 temel ilkemiz vardır. İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik Vazgeçilmez temel ilkelerimizdir"dedi. - DİYARBAKIR

Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

Silvan Kızılay'da olağan genel kurul yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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