SİLOPİ, ŞIRNAK (İHA) - Silopi'de kar yağınca vatandaşlar ilçe stadının yolunu tuttu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise statta karın keyfini çıkardı.

Yoğun kar yağışı yurt genelini etkisi altına alırken Silopi ilçesinde de renkli görüntüler ortaya çıktı. Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, evlerinde durmayarak dışarı çıkıp, karın keyfini çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca tadilatı yapılan ilçe stadı beyaz örtüyle kaplandı. Stat, vatandaşların eğlence merkezi haline geldi. Kimi aileler çocuklarıyla beraber stada eğlenmeye gelirken, kimileri de kardan adam yapmanın keyfini çıkardı. Kardeşleri ile beraber stada kar oynamaya gelen vatandaşlardan Ahmet Uçar, uzun süredir kar yağmadığı için ve bunu fırsat bilerek oynamaya geldiklerini söyledi.