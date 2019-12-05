Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı
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Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı

Silopi ilçesinde ihracatçılara yönelik toplantı gerçekleştirildi.

05.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:02
Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı

ilçesinde ihracatçılara yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Silopi ilçesinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından ihracatçılar yönelik toplantı düzenlendi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Silopi Temsilcisi Şebap Taşkın, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümü için toplandıklarını söyledi.

Patates ve soğan analizlerinin Silopi'de yapılması için olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Taşkın, "Soğan ve patates analizleri Diyarbakır'da yapılıyor. Analizlerin Silopi'de yapılması için talepte bulunduk." dedi.

Kaynak: AA
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