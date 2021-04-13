Sille ne demek? TDK'ya göre sille kelimesinin anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden bir olan sille, izlediğimiz dizilerde, filmlerde kullanılmasıyla birlikte gündeme geliyor. Çevremizdeki diyaloglardan da duyduğumuz ya da basılı kaynaklarda rastladığımız sille kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Sille ne demek? TDK'ya göre sille kelimesinin anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimelerden bir olan sille, izlediğimiz dizilerde, filmlerde kullanılmasıyla birlikte gündeme geliyor. Çevremizdeki diyaloglardan da duyduğumuz ya da basılı kaynaklarda rastladığımız sille kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Sille ne demek? TDK'ya göre sille kelimesinin anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİLLE NE DEMEK?

Farsça dilinden Türkçeye geçen sille, bir tokat çeşidi olarak da biliniyor. Sille kelimesi, "elin iç yüzüyle vurulan tokat" anlamına gelmektedir.