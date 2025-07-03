Silivri yangın söndü mü, devam ediyor mu? Silivri yangın nerede çıktı?

Silivri yangın söndü mü, devam ediyor mu? Silivri yangın nerede çıktı?
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Silivri'de otluk alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın tehlike oluşturdu. Peki, Silivri yangın söndü mü, devam ediyor mu?

İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Silivri yangın söndü mü, devam ediyor mu?

SİLİVRİ YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Yangın, saat 14.45 sıralasında Çanta Balaban Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre; otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İstanbul İtfaiyesi ekipleri, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale ediyor.

İstanbul Silivri'de tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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