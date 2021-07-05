SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
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SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Celaliye Mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada kamyon ve minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. UYoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI
SİLİVRİ TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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