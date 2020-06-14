Silivri'deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında Alaattin Genç (56) yönetimindeki 34 GZ 7824 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple kayarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık sağlık ekibi ve jandarma personeli sevk edildi.

Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine Alaattin Genç olay yerinde, Yurdagül Genç (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: AA