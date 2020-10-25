Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
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Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

25.10.2020 02:25 | Son Güncelleme: 25.10.2020 02:38
Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. D-100 Karayolu'nda sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.

Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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