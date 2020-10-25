Silivri'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. D-100 Karayolu'nda sürücüler görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı