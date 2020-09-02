SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de bir caminin bahçesinde 45 günlük yavru kedi işkence edilerek öldürüldü.

02.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:39

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de bir caminin bahçesinde 45 günlük yavru kedi işkence edilerek öldürüldü.

Silivri Piri Mehmet Paşa Cami avlusunda dün akşam saatlerinde vatandaşlar yavru bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAYKURDER) bildirilmesi üzerine dernek harekete geçti. Camiye ekip yollayan HAYKURDER, aldıkları ihbar ile ilgili Silivri Kaymakamlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünü de eş zamanlı bilgilendirdi. Olay yerine ulaşan dernek görevlileri yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine dernek yöneticileri tarafından faillerin tespiti için suç duyurusunda bulunuldu. HAYKURDER'in şikayeti üzerine Silivri Savcılığı kedinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için nekropsi talimatı verdi. Polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye alırken, kedinin cansız bedeni de nekropsi yapılmak üzere Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesine tepki yağdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay sonrası yazılı açıklama yapan HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı da bu işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı

SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Didem Soydan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Erkan Kamat Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Adana Bursa Düğün Samsun
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ İŞKENCE EDEREK ÖLDÜRDÜLER - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:04:11. #1.14#
title