Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon
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Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon

Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

SİLİVRİ'de, düzenlenen operasyonda nesli tükenmekte olan ve ticareti yasaklanan çok sayıda yabani memeli hayvan ele geçirildi.

Silivri Danamandıra'da ticareti yasak olan hayvan satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Çiftliğe düzenlenen operasyonda 3 alpaka, 4 koati, 2 rakun, 2 sincap ve deve kuşu ele geçirildi. 4915 kara hayvancılık kanunu ve 5607 kaçakçılık kanunu çerçevesinde çiftlik sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 


Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon
Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon
Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon
Silivri'de ticareti yasaklanan hayvan satanlara operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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