Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.
Silivri'de tabela imalathanesinde meydana gelen patlamada, iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokak'taki tabela imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan iş yeri sahibi Ali Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş